Yakıt krizi nedeniyle kentte çocuklara yönelik tek diyaliz merkezi hizmet dışı kaldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, kentte çocuklara yönelik tek diyaliz merkezinin hizmet dışı kalmasıyla böbrek yetmezliği çeken 38 çocuğun diyaliz hizmetlerinden mahrum kaldığını belirtti.

Kudra, düzenlediği basın toplantısında,7 Ekim'den bu yana İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle çok hastanenin hizmet dışı kaldığını, bunlar arasında kentte çocuklara yönelik tek diyaliz merkezinin bulunduğu Rantisi Çocuk Hastanesinin de olduğunu ifade etti.

Yakıt yetersizliği nedeniyle Rantisi Çocuk Hastanesi ve Nasr Çocuk Hastanesinde çocuklara yönelik tüm tıbbi hizmetlerin durdurulduğunu, yoğun bakım ve kreşin yalnızca küçük bir jeneratör çalıştırılarak çalışır durumda tutulduğunu aktaran Kudra, Rantisi Çocuk Hastanesi diyaliz bölümünde tedavi gören 38 çocuğun diyaliz hizmetlerinden mahrum kaldığını vurguladı.

Kudra dünkü açıklamasında, İsrail'in saldırılarında sağlık sektörünün büyük zarar gördüğünü belirterek, saldırılarda şu ana kadar 195 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini, 51 ambulansın kullanılmaz hale geldiğini, 130 sağlık kuruluşunun hasar gördüğünü, 18 hastane ile 46 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını dile getirmişti.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 36'sı Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 181 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.