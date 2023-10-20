Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgede İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazında ulaşılamayan çok sayıda kişi bulunduğunu ve 720'si çocuk en az 1400 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında bugüne kadar Gazze Şeridi'nde 521 aileden 3 bin 109 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Saldırılarda yıkılan binaların enkazında kalan çok sayıda kişi olduğu belirtilen açıklamada, 720'si çocuk olmak üzere 1400 kişi hakkında kayıp ihbarı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail saldırıları ve uyguladığı ablukanın tetiklediği yakıt eksikliği nedeniyle 7 hastane ve 21 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

İsrail saldırılarında 46 sağlık personelinin öldürüldüğünü, 85'inin de yaralandığını belirten Bakanlık, 23 ambulansın kullanılmaz hale geldiğini aktardı.

Hastanelerde malzeme eksikliğine işaret edilen açıklamada uluslararası topluma Gazze'ye tıbbi malzeme ve yakıt girişi yapılması çağrısında bulunuldu.