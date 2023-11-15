Filistin Kızılayı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesindeki hastalar, aileleri ve sağlık çalışanlarının tahliye edildiğini bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun çevrede devam eden bombardımanının, içeridekilere ateş açmasının, elektriğin tamamen kesilmesinin, su ve yiyeceklerin tükenmesinin, hastanedeki herkesin hayatını tehdit ettiği belirtildi.

Tüm bu nedenlerden dolayı Kudüs Hastanesinde tedavinin imkansız hale geldiği ve yaralıların, tıbbi malzeme, ilaç ve yakıt sıkıntısı çeken güneydeki hastanelere nakledildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zorlu ve tehlikeli bir gündü. Bugün, hastanenin başına gelen trajik durum nedeniyle Kudüs Hastanesinde mahsur kalan hastalar, onları aileleri ve sağlık ekiplerini tahliye etmeyi başardık. Tahliye, tıbbi ve insani yardım malzemelerinin hastaneye ulaşmasının engellendiği 10 günden fazla süren kuşatma sonrasında geldi."

Kudüs Hastanesindeki hastalar ve sağlık çalışanlarının tahliyesi için dün Uluslararası Kızılhaç Örgütü eşliğinde Gazze'nin güneyinden bir konvoy kuzeye hareket etmişti.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle konvoy bölgeye giremeyerek tahliyeyi gerçekleştirememiş ve Gazze'nin güneyine geri dönmüştü.

"Tam sorumlu olan işgal güçleridir"

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, "Şifa Kompleksi'ndeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan işgal güçleridir." dedi.

Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nden hastaları ve sağlık ekiplerini çıkardık

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde kendisine bağlı olan Kudüs Hastanesi'nden hasta ve sağlık ekiplerinin zorunlu olarak çıkarıldığını duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "Hastaları ve ailelerini, sağlık ekiplerini, hastaneden çıkarmak zorunda kaldık, tehlikelerle dolu zor bir gündü." ifadesi kullanıldı.

Hastanenin boşaltılması işleminin İsrail güçleri tarafından 10 günden fazla abluka altında kaldıktan sonra gerçekleştiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun abluka sırasında hastaneye tıbbi malzeme ve insani yardım desteklerine engel olduğu vurgulandı.

Abluka sırasındaki duruma ilişkin, "Elektriklerin kesik olması, su ve hastalara verilen yiyeceklerin tükenmesi dışında, hastanede bulananlara ateş açılması ve çevresinin sürekli bombalanması gibi tehlikeli bir sürecin ardından gerekli tıbbi bakım ve hizmetin sürmesi imkansız hale gelmişti." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hastaların tedavileri için Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelere nakil işleminin sürdüğüne dikkat çekildi.

Filistin Kızılay Cemiyetinden cuma günü yapılan açıklamada, yakıtın bitmesiyle elektriklerin kesilmesinin ardından Kudüs Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı duyurulmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki herkesi ölüm çemberinde tutuyor

Filistin Sağlık Bakanlığınca, İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hasta ya da sığınmacı olarak bulunanların tamamını, kuşatma ve bombardımanla ölüm çemberinin içinde tuttuğu belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasında yazan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin hastaneyi şiddetli bombardımana ve yoğun silah atışlarına maruz bıraktığını ifade etti.

"İsrail tankları hastanenin kapısında duruyor." diyen Kudra, şunları kaydetti:

"İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Tıp Merkezi'ni dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor."

Kudra, Şifa Hastanesi içinde 1500 kişilik sağlık ekibi ve 7 bin kadar sığınmacı olduğuna dikkat çekti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 320’yi aştı, bu kişilerin en az 4 bin 650’sini çocuklar ve 3 bin 145’ini kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.