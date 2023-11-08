İsrail'in 33 gündür devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin "felaket bölgesi" haline geldiği belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Maruf, Gazze Şeridi'nin bir yandan "İsrail'in, öldürme, bombalama ve katliamlarla gerçekleştirdiği soykırım ve etnik temizlik sonucu yaşanan acılar, diğer yandan da aç bırakma savaşı, toplu cezalandırma ve temel ihtiyaçların tamamının girişinin engellenmesiyle uygulanan ablukanın yansımalardan" muzdarip olduğunu aktardı.

Filistinli yetkili, "Gazze Şeridi'ndeki insani koşullar felaket düzeyine ulaştı ve burası bir felaket bölgesi haline dönüştü." ifadesini kullandı.

Gazze kenti ve kuzey bölgelerindekiler başta olmak üzere yaşanan insani felaketin sorumluluğunun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve yetkililerine ait olduğunu vurgulayan Maruf, UNRWA'nın "ilk andan itibaren İsrail'in direktiflerine uyduğunu, yerlerini terk ettiğini ve bu bölgelerde yaşayan yüz binlerce bölge sakinine karşı sorumluluğunu yerine getirmediğini" belirtti.

Maruf, UNRWA'nın Gazze'deki Filistinlileri barınaksız, susuz, yiyeceksiz, tedavisiz bıraktığını ve acı dolu çığlıklara kulaklarını tıkadığını ifade etti.

UNRWA'nın görevlerini yerine getirmedeki zafiyetini İsrail'in tehcir planlarıyla açık bir işbirliği şeklinde değerlendiren Maruf, bunun hukuki, ahlaki ve insani açıdan sonuçlarına katlandıklarını belirtti.

Maruf, tarihin, BM ajansı ve yöneticilerini, "İsrail'in Gazze'de insanlığa karşı işlediği suçun ortağı" olarak yazacağını ifade etti.