Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında 9 çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

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UNWRA İletişim Direktörü Juliette Touma, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, "Çatışma zamanları da dahil sivillerin korunmasının önemi çok büyüktür." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü hava saldırılarında 9 UNRWA çalışanının yaşamını yitirdiğini belirten Touma, bölgede sığınağa çevirdikleri 18 UNRWA okulu ve Gazze'deki merkezlerinin de İsrail bombardımanlarında hasar gördüğünü sözlerine ekledi.