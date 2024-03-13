İsrail ordusunun, yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 88 artarak 31 bin 272'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 159 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 88 Filistinliyi öldürdüğünü, 135 Filistinliyi yaraladığını duyurdu.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 272'ye, yaralı sayısının da 73 bin 24'e ulaştığını bildiren Kudra, İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "10 katliam" gerçekleştirdiğini belirten Kudra, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.