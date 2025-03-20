İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine de kara saldırılarının başladığı ve ordunun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile ortak saldırılar düzenlediği bildirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesi kıyısında kara saldırılarına başlandığı, saldırı öncesinde bölgede Hamas'a ait noktaların da havadan hedef alındığı öne sürüldü.

Gece boyunca Gazze'ye yönelik saldırıların sürdüğü kaydedilen açıklamada, askeri yapıların ve silahların hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların halihazırda devam ettiği kaydedildi.

- İsrail'in daha saldırgan olacağı tahmin ediliyor

Öte yandan, İsrail'in Gazze'de binlerce sivilin ölümüne neden olan önceki saldırılarından çok daha yoğun saldırılar düzenleyeceği tahmin ediliyor.

İsrail'in "Walla" haber sitesi, İsrail ordusunun ateşkesi, gücünü tahkim etmek için kullandığını ve cephaneliğini yenilediğini yazdı.

İsrail'in zırhlı araçlarının yeterlilik seviyesini artırdığı ve envantere yenilerini eklediği belirtilen haberde, yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD'nin de desteğiyle daha fazla ateş gücü kullanacağı ve daha saldırgan olacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

- İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni tekrar ikiye ayırmıştı

İsrail ordusu, Hamas ile ateşkesi bozup yeniden hava saldırılarına başlamasının ardından Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda kara işgaline yeniden başladığını açıklamıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 9 Şubat'ta çekildiği Netzarim Koridoru'nu tekrar işgal eden İsrail ordusu, bazı bölgelerden Filistinlilerin göç etmesini istemiş ve ordunun nokta saldırılar yaptığını duyurmuştu.

Salahaddin Caddesi kapatılırken Gazze'nin kuzey-güney hattında ilerleyecek Filistinlilerin, sahildeki Raşid Caddesi üzerinde gidebileceği kaydedilmişti.

Öte andan İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgede de işgalini genişletiyor, Beyt Lahiya ve Han Yunus'un açıklarındaki alanda da kara işgalini sürdürüyor.

- Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırılarına yeniden başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta uygulanmaya başlayan ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, saldırılarda 710 Filistinli hayatını kaybetti, 900'den fazla Filistinli yaralandı.