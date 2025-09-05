Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını "soykırım" olarak nitelendirdi. Böylece, savaşın başından bu yana İsrail ilk kez bir Avrupa Komisyonu üyesi tarafından açık bir dille soykırımla suçlanmış oldu.

Ribera, Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po Paris'te yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değindi.

Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak niteleyen Teresa Ribera, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi derhal ateşkes çağrısı yaparken ve protestolar Avrupa şehirlerine yayılırken, Gazze'deki soykırım, Avrupa'nın harekete geçme ve tek ağızdan konuşma konusundaki başarısızlığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda da İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askerî harekâtını ağır bir dille eleştiren İspanyol siyasetçi Teresa Ribera'nın "soykırım" kelimesini kullanması bir ilke işaret ediyor.

Avrupa Komisyonu üyeleri ile Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin temsilcilerinin büyük çoğunluğu, Gazze Savaşı ile ilgili açıklamalarında bugüne dek "soykırım" ifadesini kullanmaktan kaçınmıştı.

İsrail ise "soykırım" suçlamalarını reddediyor.

- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 231 Filistinli hayatını kaybetti, 161 bin 583 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 699 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 542 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 356'ya çıktı, yaralıların sayısı da 17 bin 244 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.