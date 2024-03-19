Tatar: “Kıbrıs Türk halkının yama olarak yalnızlığa itileceği, tehlikeli entrikalarla Anavatandan koparılacağı bir oyuna gelmeyeceğiz’

Töre: “Kıbrıs Türk halkı, hangi şartta olursa olsun bağımsızlık ve egemenlikten vazgeçmeyeceğini gösterdi”

Gaziveren ve Çamlıköy Direnişinin 60’ıncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlerde şehitler anıldı.

Törenlere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bazı bölge millevekilleri, yerel yöneticiler, askeri erkan ve bölge halkı katıldı.

Her iki törene de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta barış, huzur ve güven içerisinde yaşamayı ve Doğu Akdeniz’de devlet sahibi olmayı o yıllarda ödenen bedellere ve verilen şehitlere borçlu olunduğunu vurguladı. Tatar, “Kıbrıs Türk halkının yama olarak yalnızlığa itileceği, tehlikeli entrikalarla Anavatandan koparılacağı bir oyuna gelmeyeceğiz’ dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törenlerde yaptığı konuşmalarda Gaziveren ve Çamlıköy Direnişinin üzerinden 60 yıl geçtiğini ve o günlerden bugünlere Kıbrıs Türkü’nün izolasyonlar ve ambargolar altında mücadelesinin devam ettiğine işaret etti.

Tatar, “Bu ülkede çocuklarımızı barış, huzur ve güven içinde geleceğe taşımak için soylu mücadelemizi hala daha sürdürmekteyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Makarios’un,1960 Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmasını, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için bir sıçrama tahtası olarak gördüğünü ve bunun için Kıbrıs Türk halkına saldırıların başladığını anımsatarak, Kıbrıslı Türklerin bu süreçte şanlı tarihine yakışır şekilde mücadeleler verdiğini ve 1974 Barış Harekatının Kıbrıs’ta yeni bir dönemi başlattığını kaydetti.

Kıbrıs’ta barış, huzur ve güven içerisinde yaşamayı ve bugün Doğu Akdeniz’de bir devlet sahibi olmayı o yıllarda ödenen bedellere ve verilen şehitlere borçlu olunduğunu vurgulayan Tatar, “Bugün yeni siyasetimiz, eğer bir anlaşma olacaksa KKTC’nin bir Türk devleti olarak bu anlaşmanın bir parçası olacağı şeklindedir. Biz bunu söylüyoruz. Diğerleri bunu söylemiyor. Çok farklı konuşmalar var, kelime oyunlarıyla bu siyasete yapılan haksızlıklar var” diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs Türklerini 1974 öncesine götürecek entrika ve oyunlarla, sıfır asker, sıfır garanti ile yalnızlığa ve yok oluşa sürükleyecek bir anlaşmayla bir yere varılamayacağını herkesin bilmesi gerektiğinin altını çizerek, “ Federal çatıda ayrı devlet yoktur, tek devlet tek egemenlik vardır, Kıbrıs Türk halkının yama olarak yalnızlığa itileceği, tehlikeli entrikalarla Anavatandan koparılacağı bir oyuna gelmeyeceğiz’ dedi.

Tatar, Kıbrıs Türkü’nün orantısız güçler karşısında verdiği mücadelede birçok şehit ve kayıplar verdiğini ve şehit ailelerinin acısının hala devam ettiğini de kaydederek, örneğin ilk milletvekili Cengiz Ratip’in hala daha kayıp olduğunu, bir mezarının olmadığını ve ailenin acısının devam ettiğini söyledi.

KKTC’nin bugün Türk Devletler Teşkilatına gözlemci üye olduğunu ve Anavatanın desteğiyle KKTC gerçeğini dünyaya anlatmak ve tanıtmak için yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüldüğüne vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Nerde olursak olalım Kıbrıs Türkü birdir, bütündür, tek yürektir ve bu mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir” dedi.

-İlk tören Gaziveren’de yapıldı

Gün nedeniyle ilk tören, Gaziveren Şehitler Anıtı Önünde düzenlendi. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekildi.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gaziveren Anaokulu Öğretmeni Besime Güzen yaptı.

Güzen, Kıbrıs Türk halkının adanın birçok yerinde olduğu gibi Gaziveren’de de eşine az rastlanır bir direniş gösterdiğine işaret ederek, şehitler sayesinde bu topraklarda bağımsız, huzur ve güven içinde yaşandığını belirtti. Güzen, şehitlerin asla unutulmayacağını da ifade etti. Şiirlerin okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir konuşma yaptı. Buradaki tören, dua okunmasıyla sona erdi.

-Çamlıköy’de de tören düzenlendi

Gün nedeniyle ikinci tören, Çamlıköy’de Emin İzzet Büstü Önünde düzenlendi. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin büste sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Lefke İstiklal İlkokulu Öğretmeni İnci Kombaycı yaptı.

Kombaycı, Çamlıköy’de yaşanan direniş hakkında bilgi vererek, şehitlerin emaneti vatanın emin ellerde olduğunu ve KKTC’nin sonsuza dek yaşatılacağını ifade etti. Şiirlerin okunmasıyla devam eden törende, daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir konuşma yaptı.

-Töre, mesaj yayınladı

Öte yandan Gaziveren ve Çamlıköy’de düzenlenen törenlere katılan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, günle ilgili mesaj yayınladı.

Rumların Lefke sancağına bağlı Gaziveren ve Çamlıköy’ü işgal ederek bölgedeki direnişi kırmak amacıyla saldırıya geçtiğini belirten Töre, sınırlı imkanlar dahilinde direniş gösteren mücahitlerin kahramanca vatan toprağını savunduğunu, Rumlara geçit vermediğini söyledi.

“Şehitlerin, gazilerin, kahraman Mehmetçiklerin ve Mücahitlerin canlarını feda ederek vatan yaptıkları bu topraklar üzerinde kurulan devletimize ve Anavatan Türkiye’nin garantörlüğüne sahip çıkacağız” diyen Meclis Başkanı Töre, şunları da ifade etti:

“Bu bizim şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuz, devletimizi gençlerimize bırakmak ise görevimizdir. Şehitlerini unutan bir halkın bağımsızlığını koruyamayacağını iyi idrak etmeliyiz. Rumların Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak için Kıbrıs Türklerine karşı saldırıya geçtiğini ve ENOSİS uğruna bu coğrafyada yaşanan soykırımı ve zulmü asla unutmayacağız, unutturmayacağız. 19 Mart 1964 tarihinde Rum saldırılarına maruz kalan Gaziveren ve Çamlıköy’de kahramanca savaşarak şehadete yürüyen şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Tarihi şanlı direniş destanlarıyla dolu Kıbrıs Türk halkı, hangi şartta olursa olsun bağımsızlık ve egemenlikten vazgeçmeyeceğini göstermiştir.”

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