GAZİMAĞUSA'NIN SEVİLEN İSMİ HAYATINI KAYBETTİ
Ergün Yahat
Gazimağusa'nın sevilen insanlarından Kıbrıs Türk Liman işçilerinden emekli İsmail Kılınçoğulları (72) ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu
GAZİMAĞUSA'NIN SEVİLEN İSMİ HAYATINI KAYBETTİ
Ergün Yahat
Gazimağusa'nın sevilen insanlarından Kıbrıs Türk Liman işçilerinden emekli İsmail Kılınçoğulları (72) ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P