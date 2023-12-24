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GAZİMAĞUSA'NIN SEVİLEN İSMİ HAYATINI KAYBETTİ

Ergün Yahat

Gazimağusa'nın sevilen insanlarından Kıbrıs Türk Liman işçilerinden emekli İsmail Kılınçoğulları (72) ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu