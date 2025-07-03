Gazimağusa-Karpaz Anayolu'nun 16-17. kilometreleri arasında, Bahçeler Kavşağı'nda, 16 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hasan Kebapcı (69), yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Kebapcı, tedavi görmekte olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam saatlerinde öldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.