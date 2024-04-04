Gazimağusa’da dün gece trafik kazasına neden olan ve alkollü oldukları belirlenen iki sürücü tutuklandı.

Polis açıklamasına göre saat 22.30 sıralarında Nehir Sokak’ta, 116 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UN 190 plakalı araçla kaza yapan Iuliana Potak (K-40), hafif yaralandı.

Potak, aracıyla kuzey istikametine seyrettiği sırada, Zorer Motors önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra, kontrolsüzce savrulup takla attı.

Kaza sonucu yaralanan Potak, Gazimağusa Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu olmasıyla tutuklandı.

-Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Öte yandan Gazimağusa’da bu sabah 03.00 sıralarınd Anamur Sokak üzerinde, Hasan Şemmedi (E-39) 100 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VN 959 plakalı araç ile güneye doğru seyrettiği sırada, yolun solundaki bir evin önünde park halinde bulunan HM 381 plakalı araca çarptı.

Polis açıklamasında, çarpmaya müteakip savrulan HM 381 plakalı aracın, bir evin bahçe duvarına da çarpıp durduğu belirtildi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı.