Polisten verilen bilgiye göre dün, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa'da Cahit Sıtkı Tarancı Sokak üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu H.K.(E-39)’nin tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 adet A4 kağıt, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen S.K.(E-64)’nin tasarrufunda ise sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 adet kağıt bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.