Gazimağusa’da dün Sahra Nil Çolakoğlu isimli iki aylık bebek, evinde annesi tarafından ölü bulundu.

Yapılan otopside bebeğin ölüm sebebinin "mide içeriği aspirasyonu ve asfiksi" olduğu tespit edildi.

Rahman’ın kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi

Girne-Esentepe ana yolunda aracıyla seyir halinde olduğu sırada rahatsızlanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yaşamını yitiren Abdul Rahman’a (E-38) yapılan otopside ölüm sebebinin "aterosklerotik kalp hastalığı ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Soygun ve kaçırma suçlarından aranan kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda 17 Kasım’da meydana gelen “soygun, adam kaçırma ve darp” meselesinde zanlı olarak aranan B.H. (E-25) tespit edilerek tutuklandı.

Ercan’da başkasının kimliğine bürünen bir kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı'nda P.P.K.'nin (E-41) dün tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş Belçika pasaportunu KKTC’den çıkış yapmak için görevli memura vererek tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine bürünüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

İskele’de iş kazasında bir kişi yaralandı

İskele’de faaliyet gösteren bir iş yerinde Md Redy Hossen (E-20) dün temizlik işi yaptığı sırada, tek katlı binanın giriş bölümündeki basamaklardan indiği esnada düşerek yaralandı.

Hossen, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde sol ayak bileğinde kırık teşhisi ile Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Motosiklete çarparak iki kişinin yaralanmasına neden olan Şarafat Güney Kıbrıs’a kaçtı

Cengizköy - Yeşilyurt ana yolunda dün, Güzelyurt'a doğru seyreden JB 259 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu, o esnada önünde aynı istikamette seyreden Muhammad Hamad Nasrullah (E-22) yönetimindeki UH 255 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammad Hamad Nasrullah (E-22) ve motosiklette yolcu olarak bulunan Zaryap Rashid (E-19), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, kaza sonrası olay yerinden ayrılan JB 259 plakalı araç sürücüsünün Kudret Şarafat (E-28) olduğu ve söz konusu şahsın kazanın hemen ardından Bostancı Kara Giriş Kapısından Güney Kıbrıs'a geçiş yaptığı tespit edildi.

Kudret Şarafat’ın, cezadan kurtulmasını sağlamak amacıyla kullanımındaki aracı ile Bostancı Kara Geçiş Kapısına götürerek GKRY Bölgesine geçmesine yardımcı olduğu tespit edilen N.Ş.(E-54) ise tutuklandı.

-Alkollü sürücü kaza yaptı üçü çocuk dört kişi yaralandı

Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi'nde dün 42 yaşındaki Canan Dağ, 149 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VH 655 plakalı salon araçla batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarptı.

Kazada yaralanan VH 655 plakalı araç sürücüsü Canan Dağ ile araçta yolcu olarak bulunan Ahu Ece Dağ (K-6), Duru Ela Dağ (K-6) ve Yusuf Efe Dağ (K-12) Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından Canan Dağ, Ahu Ece Dağ ve Duru Ela Dağ, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi cerrahi servisinde, Yusuf Efe Dağ ise sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.

-Girne’de dört arabanın karıştığı kazada yaralanan olmadı

Girne’de Semih Sancar Caddesi'nde, Kenan Dedekargınoğlu (E-40), yönetimindeki UZ 083 plakalı salon araçla dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamette seyreden Aisosa Horrison Egbon (E-35) yönetimindeki UK 462 plakalı salon araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile UK 462 plakalı araç kontrolsüzce yolun sağına geçerek o sırada karşı şeritten gelen Murat Akın (E-37) yönetimindeki LF 271 plakalı salon araca çarptı.

Çarpışmanı etkisiyle LF 271 plakalı araç kontrolsüzce çift şeritli yola girip çift şeritli yolda sol şerit içerisinde seyreden Bengisu Şekerci (K-23) yönetimindeki UT 375 plakalı salon araca çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan ve kazaya sebebiyet veren UZ 083 plakalı araç sürücüsü Kenan Dedekargınoğlu tespit edilerek tutuklandı.