Gazimağusa Belediyesi tarafından sürdürülen 1. Etap Asfalt Yenileme Projesi kapsamında, Çanakkale bölgesinde yer alan Kerem Sokak ve Zihni Hasip Sokak’ta asfalt kaplama çalışması yapılacak.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak çalışma 26 Haziran’a kadar 08.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Belirtilen tarih ve saatler arasında, söz konusu sokaklar araç trafiğine kapalı olacak. Sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları ve uyarı levhalarına dikkat etmeleri istendi.