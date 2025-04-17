Gazimağusa’da, dün gece evde aniden rahatsızlanan 2 günlük bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis'ten verilen bilgiye göre saat 23.30 sıralarında Rahma Abdelaziz (K-2 günlük) aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceğini açıklandı.

-Kuyucuoğullar’ının ölüm sebebi yapılan tetkikler sonucu belli olacak

Lefkoşa Eski Merkezi Cezaevinde salı günü aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tevfik Kuyucuoğulları’nın (E-54) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin yapılacak tetkikler sonucunda tespit edileceği belirtildi.

-Lavkan’ın ölüm sebebi kalp krizi…

Lefkoşa’da 15 Nisan’da kaldığı evde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Volkan Lavkan’ın (E-77) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.