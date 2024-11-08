Gazimağusa’da, direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü kazaya sebep oldu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, 171 miligram alkollü sürücü Mustafa Suat Parlak (E-24), yönetimindeki SV 270 plakalı araçla batı istikametine seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan ahşap elektrik direğine ve bir evin garaj kapısına çarptı.

Günün ilk saatlerinde meydana gelen kazada yaralanan aracın sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Zübeyde Şenel Çoban (K-23) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

-Bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan şahsa araba çarptı

Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Aziz Yıldız (E-39), yönetimindeki KH 491 plakalı salon araçla, yaya geçidinden bisikletiyle yolu karşıya geçmeye çalışan Waqas Ahmad Ashraf’a (E-30) çarptı.

Dün saat 17.15'te meydana gelen kazada yaralanan Waqas Ahmad Ashraf, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.