Ergün Yahat

Bugün saat 12.15 civarında Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, Dörtyol köyü kavşağında bir trafik kazası meydana geldi. Güney Kıbrıs plakalı MMM 988 araç, Beyarmudu istikametinden gelen ve İngiliz vatandaşı Leon Sofroniou tarafından kullanılan araç, kavşağa geldiğinde durmadan ana yola çıkınca, ana yolda seyreden Sebahat Özyürekliler'in yönetimindeki araca çarptı. Bu çarpışma sonucunda Sebahat Özyürekliler direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda ana yola çıkmak için bekleyen bir kamyonete çarparak durdu. Sebahat Özyürekliler, yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İngiliz vatandaşı karı koca ise kazayı yara almadan atlattı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.