Polisin Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele'de yaptığı aramalarda uyuşturucu madde bulunduran üç kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 14.00 sıralarında, evinde yapılan aramada 1’er gram MDMA ile hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu madde yer alan öğütücü tespit edilen D.Y (E-22), tutuklandı.

Lefkoşa’da ise saat 18.30 sıralarında, devriye yapan Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından şüpheli görülerek aracı durdurulan ve o sırada aracından içerisinde uyuşturucu bulunduğu belirlenen paketi dışarıya atan M.B.(E-24) tutuklandı.

Pakette yapılan kontrolde 10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içeren 6 tam ve 2 yarım hap tespit edildi.

İskele’de de saat 14.00 sıralarında CÖŞ Ekipleri tarafından evinde yapılan aramada 10 gram ağırlığında kurutulmuş Hint keneviri yaprağı ve evininin arkasında ekili halde 54 kök Hint keneviri ile bitkilerin bakımında kullanılan malzemeler tespit edilen E.R.(E-23) tutuklandı.

Olayların tümüyle ilgili soruşturmalar devam ediyor.