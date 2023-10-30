Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde dün akşam meydana gelen trafik kazası nedeniyle alkollü bir sürücü tutuklandı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsmail İbrahim (E-64), 212 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HEA 610 plakalı salon araç ile sol şerit içerisinde ters istikamette Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz ve tehlikeli şekilde seyrettiği sırada Kent Plus Sitesi önlerine geldiğinde, o esnada sağ şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Osman Karabacak (E-25) yönetimindeki JN 022 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu, HEA 610 plakalı araca çarpmamak için JN 022 plakalı araç sürücüsü Osman Karabacak direksiyonu ani sola kırıp aracının hakimiyetini kaybetti ve yolun solundan çıkıp takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu.

HEA 610 plakalı aracın ise Hurmalı Çember üzerine çıkarak durduğu kaza sonucu yaralanan olmadı. HEA 610 plakalı araç sürücüsü İsmail İbrahim tutuklandı.