Güzelyurt Portakal Festivali’nde Karadeniz Müziği Sanatçısı Ekin Uzunlar Sahne Aldı Güzelyurt Portakal Festivali’nde Karadeniz Müziği Sanatçısı Ekin Uzunlar Sahne Aldı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda  Jan MARIAR MERGITS kullanımındaki EP 864 plakalı araçta muhtemelen benzin kaçağı sonucu yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre akşam saatlerinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden araçta Cesur Home önlerine geldiğinde meydana gelen yangında  aracın motor kısmı, üst kaputu, ön tamponu, ön farları ve yan çamurlukları tamamen, aracın ön göğüs kısmı kısmen yandı,  ön cam ise ısıdan patladı. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor. 

Kaynak: rss