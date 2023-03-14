Gazimağusa, Lapta ve Gemikonağı’nda uyuşturucu

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Yosun operasyonu” kapsamında, M.Y.’nin (E-36) aracında yapılan aramada, yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.

Dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan dün Lapta’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında ise, N.A.(E-38) ve Ş.A.’nın (K-50) tasarrufunda 3 gram 500 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve pipo bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Dün Gemikonağı’nda, S.B.’nin(K-19) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1300 TL nakit para emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen T.R.(E-25) tutuklandı.