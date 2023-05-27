Polisten verilen bilgiye göre, dün 21.30 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolu üzerinde, Oghenerukevwe Amudu, (E-25), UE 261 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru süratli bir şekilde seyrettiği sırada, Harnup Ambarları çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarpıp yoluna devam ederek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Gazimağusa - Karpaz anayolu üzerinde kaza
Gazimağusa - Karpaz Anayolu üzerinde meydana gelen kazada yaralanan olmadı.
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