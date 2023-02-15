Gazimağusa-Karpaz ana yolunun 40-41'inci kilometreleri arasında Ziyamet-Gelincik dört yol kavşağında bugün meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 11.15'te Aynur Ceren Özkosıf (K-42), yönetimindeki NB 509 plakalı araç ile Gelincik istikametinden Ziyamet istikametine seyrettiği sırada, kavşakta durmadan dikkatsizce ana yola giriş yaptı ve o esnada Karpaz'dan Gazimağusa istikametine seyreden İbrahim Özcan (E-61) yönetimindeki LK 960 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle NB 509 plakalı araç, yol içerisinde savrularak, o esnada Gelincik köyüne dönüş yapmak için beklemekte olan Yenal Garabli (E-46) yönetimindeki RV 067 plakalı aracın önüne çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.