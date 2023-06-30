Gazimağusa-İskele yolunda çemberdeki kazada alkollü sürücü tutuklandı
Gazimağusa - İskele ana yolunda dün gece 22.00 sıralarında meydana gelen kazaya yol açan alkollü olduğu saptanan sürücü tutuklandı.
239 miligram alkol etkisi altında EC 634 plakalı aracı kullandığı belirtilen Mustafa Atlay (E-54), sol şeritte kuzeye seyrederken Lions Garden çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçmesiyle o esnada sağ şeritte aynı istikamette seyreden Niloufer Motamadi (K-31) yönetimindeki NA 201 plakalı salon aracın sol arka yan kısmına çarptı.
Kazada yaralanan olmazken EC 634 plakalı araç sürücüsü Mustafa Atlay tutuklandı.