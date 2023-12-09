Gazimağusa - İskele Anayolunun, Kel'in Yeri isimli Restoran  önündeki isimsiz yol üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, İbrahim Kubacık (E-34) yönetimdeki TJV 921 plakalı çekici ve çekmekte olduğu 819 R plakalı birleştiren aracıyla anayolda seyreden araçlara öncelik tanımadan dikkatsizce bölünmüş ana yola giriş yaptı. 819 R plakalı aracın giriş yapmasıyla, o esnada bölünmüş yol üzerinde sağ şerit içerisinde kavşağa yaklaştığında süratini salim bir hatta düşürmeden dikkatsizce seyreden Ali Kaplan (E-24) yönetimindeki UL 840 plakalı jeep aracın önünü tıkanması sonucu çarpıştılar.

 Kaza sonucu, UL 840 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fikret Turşu (K-23) ve Tuğçe Direm Çelik (K-20) kaza yerinde yaşamını yitirirken, kazada hafif yaralanan UL 840 plakalı araç sürücüsü Ali Kaplan ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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 Soruşturma kapsamında, TJV 921 plakalı tır araç sürücüsü İbrahim Kubacık tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.