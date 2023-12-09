Gazimağusa - İskele Anayolunun, Kel'in Yeri isimli Restoran önündeki isimsiz yol üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, İbrahim Kubacık (E-34) yönetimdeki TJV 921 plakalı çekici ve çekmekte olduğu 819 R plakalı birleştiren aracıyla anayolda seyreden araçlara öncelik tanımadan dikkatsizce bölünmüş ana yola giriş yaptı. 819 R plakalı aracın giriş yapmasıyla, o esnada bölünmüş yol üzerinde sağ şerit içerisinde kavşağa yaklaştığında süratini salim bir hatta düşürmeden dikkatsizce seyreden Ali Kaplan (E-24) yönetimindeki UL 840 plakalı jeep aracın önünü tıkanması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu, UL 840 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fikret Turşu (K-23) ve Tuğçe Direm Çelik (K-20) kaza yerinde yaşamını yitirirken, kazada hafif yaralanan UL 840 plakalı araç sürücüsü Ali Kaplan ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Soruşturma kapsamında, TJV 921 plakalı tır araç sürücüsü İbrahim Kubacık tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.