Gazimağusa İskele ana yolunda trafik kazası meydana geldi. Kaza yerinde durmayıp ayrılan bir sürücü, daha sonra tespit edilerek, tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gece Long Beach çemberi ile Ötüken çemberi arasındaki çift şeritli yolda, kimliği meçhul sürücü, yönetimindeki meçhul plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada arkasından sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Doğan Ayçiçek (E-27) yönetimindeki EE 582 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle EE 582 plakalı araç savrularak, sağ yan kısmı ile orta refüjdeki beton bariyerlere çarpıp sürüklenerek durdu. Meçhul plakalı araç sürücüsü ise isim ve adres vermeden kaza yerinde durmayıp ayrıldı. Kaza sonucu yaralanan EE 582 plakalı araç sürücüsü Doğan Ayçiçek, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kaza ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kazaya methaldar meçhul plakalı aracın PD 883 plakalı kamyon araç olduğu ve kaza anındaki sürücüsünün ise Waqar Mehdi (E-31) olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Alsancak’ta da Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Uladzislau Rohau (E-23), 265 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HZ 983 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Ameer Abdullah (E-23) yönetimindeki UF 764 plakalı motosikletin arkasında bulunan sepet kısmına sağ dikiz aynasıyla çarptıktan sonra, aynı istikamette yolun sol şeridinde seyreden Ahmet Can Varhan (E-25) yönetimindeki UL 419 plakalı salon aracın sağ yan kısmına da çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. HZ 983 plakalı araç sürücüsü Uladzislau Rohau tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.