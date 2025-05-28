Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta polis tarafından dün eş zamanlı yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde kontrol edilen 3 bin 569 araç sürücüsünün 581 çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 15 araç trafikten men edildi ve 4 sürücü tutuklandı.

- Gazimağusa

Polisin açıklamasına göre, Gazimağusa’daki denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ancak herhangi bir olumsuzluk saptanmadı. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 31 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam bin 64 araç sürücüsü kontrol edildi. 117’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 28’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 20’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 74’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere, toplam 273 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 3 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü de tutuklandı.

- Girne

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 36 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, toplam bin 743 araç sürücüsü kontrol edildi. 99’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si trafik ışıklarına uymamak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 118’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 249 araç sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 11 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

- Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk saptanmadı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 762 araç sürücüsü kontrol edildi. 37’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 16’sı diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 59 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 1 araç trafikten men edilirken, sürücü de tutuklandı.