Belediye’den yapılan açıklamaya göre konser, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer aldı.

Şef Adil Sönmez yönetimindeki koro, Türk müziğinin sevilen parçalarından 25 eser seslendirdi.

Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu’nun 5 yıl aradan sonra ilk kez müzikseverlerle buluştuğu konserde TRT Sanatçısı Tuğçe Pala da konuk sanatçı olarak sahne aldı.

-Uluçay

Konserin açılış konuşmasını yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Dr. Nazım Beratlı’nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek ailesi ile sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

Mağusalının sanata ve sanatçıya her zaman değer verdiğini ifade eden Uluçay, Gazimağusa Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Kurucusu Aytaç Çağın’a teşekkür etti.