Gazimağusa Belediyesi zabıta ekipleri kent genelinde gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinde denetimlerini aralıksız devam ediyor.

Bir haftalık sürede yapılan denetimlerde gerekli hijyen koşullarına sahip olmadığı ve kurallara uymadığı için 2 işyeri mühürlendi. Mühürlenen işyerlerinden birinin sağlığa uygunsuz olduğu tespit edilen tavuk gibi ürünleri müsadere edilirken, güzellik merkezi olarak hizmet veren bir işyeri de işyeri çalıştırma izin belgesi ve çalışanların sağlık karneleri olmadığı için mühürlendi. Bir başka işyeri olan kasap dükkanı gerekli muhafaza şartlarını yerine getirmediği için etler müsadere edildi.

-Sabit para cezaları uygulanmaya başlanıyor

Zabıta Şubesi’nden verilen bilgiye göre, satışa sunulan ürünlerin hijyen olup olmadığının yanı sıra son kullanım tarihleri, işyeri çalıştırma izinleri ve çalışanların sağlık karnelerinin kontrolünün yapıldığı, revize edilen 51/95 sayılı yasanın 122. Maddesinin 1. Fıkrasına göre bu tür kurallara uymayan işyerlerine sabit para cezasıyla cezalandırılacağı uyarısının yapıldığı kaydedildi. Ayrıca marketlerdeki ürünlerin son kullanım tarihleri de kontrol edilmeye devam edilirken, kamu alanlarında atıl bırakılmış her türlü aracın toplanmaya başlanacağı bilgisi de verildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi sınırlarında düzenli denetim yaptıklarını, gıda üretimi ve satışının yapıldığı işyerlerinde hijyen başta olmak üzere herşeyin insan sağlığına uygun olması gerektiğini kaydetti.

İnsan sağlığını ilgilendiren birçok konuda Belediyenin çalışma yaptığını, Belediyenin asli görevlerinden olan özellikle gıda ile ilgili denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Başkan Uluçay, 51/95 sayılı yasanın Belediyelere sabit para cezası yazma yetkisi verdiğini, ekiplerin özellikle hijyen ve sağlık kurallarına aykırı faaliyet gösteren işyerine ceza yazmadan gerekli uyarıları yaptığını, bundan böyle kurallara uymayanlara sabit para cezaları uygulanacağını ifade etti.