Gazimağusa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle etkinlikler düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların hakları konusunda verilen mücadeleye destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak, 8 Mart’ta saat 12.00’de Mağusa Arena’da Mağusa Gelişim Merkezi ile Sosyal Destek Hizmetler Biriminin organizasyonunda, kadın örgütlerinin çeşitli üretimleri Kadın Emeği Pazarı'nda satışa sunuldu ve atölye çalışması yapıldı. Ayrıca, 12.00’den itibaren idari izin verilen Belediyenin kadın çalışanları için Mağusa Arena’da kokteyl de düzenlendi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da etkinliğe katılarak stantları gezdi ve kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Ardından, Mağusa Arena’da saat 16.30’da Makamer Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu konseri, 17.00’de Kıbrıs Açık Tiyatrosu'nun "Kadınlık Bizde Kalsın" oyunu, 17.30’da Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Masterler Grubunun gösterisi ve 17.45’te Retro Mix (Elena ve Uliana) ve Cihan Tunceli Band Grubu’nun konseri yer aldı.

-MKD’nin kadınlar günü etkinlikleri Bandabuliya’da yapıldı

Ayrıca Mağusa Kültür Derneğinin Bandabuliya’da düzenlediği kadınlar günü organizasyonuna da Belediye destek verdi. Derneğin korosunun konser verdiği organizasyonda sessiz kitap okuma etkinliği yapıldı, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneğinin hibe ettiği kitaplar Ticaret Lisesi ve Çanakkale Ortaokuluna bağışlandı.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay etkinlikteki konuşmasında, Derneğin yıllardır hem kadın hakları hem insan hakların için çalıştığını belirterek, “Bu güzel şehirde bu güzel insanlarla bu güzel yağmurlu havada birlikte olmaktan çok mutluyum.” dedi. Barış huzur ve refahın insanlığın en eski arzularından olduğunu, savaşın ne anlama geldiğini Kıbrıslıların birçoğunun yaşayarak ,birçoğunun da büyüklerinden dinleyerek öğrendiğini kaydeden Uluçay, savaşların en çok kadınlar, çocuklar ve yaşlıları etkilediğini söyledi.

Uluçay, Gazimağusa için 2023 yılının zor geçtiğini kaydederek, Gazimağusa’nın ünvanlarına “Melekler Şehri”ni de eklediğini söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde daha hoşgörülü, birbirine daha saygılı bir şehir için yola çıktıklarını vurgulayan Uluçay, bunun için birçok kültür ve sanat faaliyeti yaptıklarını da ekledi.

-Özdenefe

Etkinliğe katılan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe ise, kalbinin Gazimağusa’daki insanlarla birlikte çarptığını ifade ederek, Şampiyon Melekler'in davasını sonuna kadar yakından takip edeceğinin sözünü verdi.

Dünyada ve Kıbrıs’ta karar alma mekanizmaları ve barış süreçlerinde kadınların yeterince yer almadığını kaydeden Özdenefe, dünyaya barış, adalet ve hukukun üstünlüğünü kadınların getireceğin inanç belirtti. Özdenefe, Mağusa Kültür Derneğine düzenlediği anlamlı etkinlik için teşekkür de etti.

-İyican

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Sermin İyican ise, dünyada kadın haklarının istenen noktaya gelemediğini, dünyada her 3 kadından birinin şiddete uğradığını ve ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi.

Dünyadaki savaşların da en büyük mağdurunun kadınlar ve çocuklar olduğunu anlatan İyican, Gazze’de her gün ortalama 37 kadının öldürüldüğünü, toplamda ise hayatını kaybeden kadın sayısının 9 bine ulaştığını aktardı.

Şampiyon Melekler ile cinayete kurban giden Helin’i de anan İyican, her şehirde en az bir kadın sığınma evi olması gerektiğini kaydetti.