"Resmi bilgiler dikkate alınmalı..."

Lefkoşa, 6 Şubat 23 (TAK): Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketini büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, bu aşamada yardımlaşmanın önemine dikkat çekti.

Yazılı açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin yardımlarla ilgili banka ve hesap bilgilerini kamuoyu ile paylaştığını belirten Akar, özellikler mali yardımların bu çerçevede yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Akar, “yardımlaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin belirlediği çerçevede yürütülmesi son derece önemlidir. Vatandaşlarımızın buna özen göstermesini bekliyoruz.” dedi.

Deprem bölgelerinde KKTC’den giden sporcu öğrencilerin, aile ve rehberlerin de bulunduğunu söyleyen Akar, özellikle sosyal medyada bilgi kirliliği yaşanmasının üzüntü verici olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Böylesi felaket durumlarında haber atlatma veya öne çıkma gibi düşüncelerle kamuoyuna, resmi makamlarca teyit edilmemiş yanlış bilgilerin aktarılması kabul edilemez. Yetkililerin bu konuda önlem almasını beklemeden herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesini diliyoruz.”

TGF Başkanı Karaca’ya mesaj

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, yaşanan felaket nedeniyle Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca’ya da bir mesaj gönderdi. Akar mesajında şöyle dedi:

“Anavatan Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi bizleri de fazlasıyla üzmüştür. Yaraların sarılması için üzerimize düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Ayrıca deprem bölgelerinde görev yapan arkadaşlarımıza kolaylıklar dilerken, can kaybı olmaması için dualar ediyoruz. Yakınlarını kaybeden arkadaşlarımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Acılarımızın ortak olduğunu ve her koşulda birlikte olduğumuzu bir kez daha belirtiriz.”