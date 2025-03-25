Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Türkiye’deki gazetecilere dayanışma belirterek, basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını diledi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nde gazetecilerin yüzleştikleri baskıların, özellikle son dönemde eylem, gösteri ve gelişmeleri takip eden gazetecilerin gözaltına alınmasının endişeyle izlendiği kaydedildi.

“Basın, düşünce ve ifade özgürlüğü olmadan, hukukun üstünlüğü korunmadan ve gazeteciler özgürce görev yapmadan bir ülkede demokrasiden söz edilemez” denilen açıklamada, halkın haber alma hakkının en üstün kamu yararı olduğu, gazetecilerin de en zor şartlarda bunu gözeterek görev yaptığı ifade edildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Yayıncılar Birliği (TÜRKYAYBİR), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ve PEN Yazarlar Derneği'nin bugün düzenledikleri basın açıklamasına, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak dayanışma belirtilen açıklamada, “Basın özgürlüğü önündeki tüm engellerin kaldırılmasını dileriz” denildi.