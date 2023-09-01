Girne Amerikan Üniversitesi Kütahya Kampüsü'nün açılışı yarın saat 17.00' de KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Milletvekili Serhat Akpınar ve Moldova Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özaslan’ın katılımı ile gerçekleşecektir.