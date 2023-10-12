Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem’i ziyaret etti.

TBMM’de yer alan görüşmede, Erdem, Gardiyanoğlu’na meclis çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Orhan Erdem ve Sadık Gardiyanoğlu, bir süre TBMM Genel Kurulu’nu izledi, Gardiyanoğlu, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde meclisin bombalanan bölgesini de ziyaret etti.

Bakan Gardiyanoğlu, TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem’in, “her zamanki gibi yine kendilerine yönelik dostane tutum ve sıcak karşılamasından dolayı mutluluk duyduğunu” söyledi.

“Yüce Meclis’i bakan olarak da ziyaret etmenin onurunu yaşadığını” söyleyen Gardiyanoğlu, “ TBMM, ana vatanımızın siyaseten kalbi. Bombalarla bile yıkılmayan, yasamanın her zaman güç bulduğu yer. TBMM çalışmalarıyla, bizlere de örnek olmaktadır” dedi.

Gardiyanoğlu, “Sayın Orhan Erdem, hem deneyimli bir milletvekili hem de Kıbrıs Türk halkını yakından tanıyan ve ana vatan-yavru vatan İlişkilerine somut katkılarıyla güç veren, çok değerli ve müstesna bir abimiz. İlgisine, desteğine çok teşekkür ediyorum. Görev süremiz boyunca da buradaki katkılarını bizlere esirgemeyecektir” ifadelerinde bulundu.

TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de, “kardeşim” dediği Gardiyanoğlu’nu TBMM’de ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Gardiyanoğlu’nun çalışma hayatına büyük katkıları olacağına inandığını belirten Erdem, “Bizler, Kıbrıs Türk halkı için elimizden gelen katkıyı her zaman koymaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, KKTC’nin altyapı, çalışma yaşamı ve diğer tüm konularına destek vermeye devam edeceğiz. Gelecek, KKTC için daha müreffeh olacaktır” dedi.