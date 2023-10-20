Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkede ciddi bir kayıt dışılık olduğunu kaydederek, gelecek ay içerisinde İçişleri Bakanlığı ile kapsamlı bir af çıkaraktacaklarını belirtti.

Daha önce çıkan afların bekleneni vermediğini söyleyen Gardiyanoğlu , yeni çıkacak affın kapsamı ile birlikte kayıt dışılığın önüne geçmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kıbrıs Genç TV’de Er Meydanı programının konuğu olan Bakan Gardiyanoğlu, burada yaptığı açıklamada, çıkarılacak affın ardından kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceklerini ve devlete karşı sorumlulukları yerine getirenle getirmeyeni bir tutmayacaklarını söyledi.

Gardiyanoğlu, “Kaçağa toleransım sıfırdır. Af bittikten sonra adaya vereceğim rahatsızlıktan ötürü özür dilerim. Tüm ilçelerde müfettişlerimiz denetimlere çıkacak. Kimse düşünmesin ki ben uzaktayım bana gelemezler, gerekirse sabahlara kadar tüm personelimiz denetimlerini yapacak. Kimseye kimsenin hakkını yedirtmem” dedi.

- “Çalışma Bakanı bu ülkede iş gücünün koruyucusudr”

Bu andan itibaren kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını belirten Gardiyanoğlu “Hayatımda yapamayacağım hiçbir şeye yaptım demem. Bugüne kadar Çalışma Daireme bir bakın. İş sağlığı güvenliği tamam değil diye çok üst düzey bir partilimin yerini kapattım. Peki o inşaattan birisi düşerse, birine bişey olursa bunun vebalini kim karşılayacak? Bu Çalışma Bakanı’nın omuzlarındadır. Çalışma Bakanı bu ülkede kimsesiz çocukların babasıdır, iş gücünün koruyucusudur. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım” ifadelerini kullandı.

Ülkede büyük infiale neden olan reçete yolsuzluğu ile ilgili kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Gardiyanoğlu, görevi devraldığında Sigortalar Dairesi Müdürü’nün her ay kontrol edilen reçete miktarlarında ciddi bir artış olduğunu kendisine söylediğini ve hangi doktorun ne kadar reçete yazdığına dair bir liste getirdiğini aktararak, bu listeye göre, bir ayda bir doktorun 7 bin 800 reçete yazdığını, başka bir doktorun ise 6 bin 900 yazmış olduğunu gördüklerini, bunun üzerine ise paydaşlarla görüşerek sistem hakkında bilgi aldığını ve konunun üzerine gitmeye karar verdiğini söyledi.

Hayattaki en büyük rehberinin vicdanı olduğu ve bundan hareketle paydaşları tekrar çağırdığını ve onlardan destek aldığını ifade eden Gardiyanoğlu, daha sonra Başbakan’ın desteğini de alarak PGM’ye suç duyurusunda bulunduklarını ve yaklaşık 1 hafta sonra da gözaltı olayları başladığını ifade etti, “Bazılarını yurt dışına çıkmaya çalışırken yakaladılar” dedi.

- “Suçsuz doktor ve eczacılara karşı yapılan linç girişimine müsaade etmem”

Gözaltıların arka arkaya başladığını hatırlatan Gardiyanoğlu, bu süreçte sapla samanın da karıştırıldığını , kamuoyunda ciddi bir karalama politikasının yaşandığına dikkat çekti.

Gardiyanoğlu görevini layıkıyla yapan doktor ve eczacılara karşı yapılan linç girişimine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak karşı olduğunun altını çizdi ve “Doktorları ve eczacılarımızı zan altında bırakılmasına müsaade etmem” şeklinde konuştu.

Hastaların ilaca erişimiyle ilgili yaşandığı iddia edilen sıkıntılara da değinen Gardiyanoğlu, suçlanan eczacıların sistemlerinin kapatıldığını, teminata bağlananların sistemlerin de gelecek hafta açılacağını dile getirdi.

İddia edildiği gibi ilaca büyük bir erişim sıkıntısı olmadığını belirten Gardiyanoğlu, niyetlerinin ilaca erişimi kısıtlamak değil tam tersine rahatlatmak olduğunu kaydetti.

- “Usulsüzlüğü ortaya çıkarmamıza yardımcı olan personel de incelendi”

Doktorların, eczacıların suçlanmasının yanında bu işin onayını veren, ödemesini yapan personelin neden suçlanmadığıyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Gardiyanoğlu, kamuoyunun suçladığı söz konusu personelin gelip kendilerini uyardığını ve soruşturma başlatılması gerektiğini söylediklerini anımsatarak, yine de bu personelin de incelemeye alındığını ve bir usulsüzlüklerinin çıkmadığını dile getirdi.

Göreve gelir gelmez eskimiş yasalara el attıklarını da anlatan Gardiyanoğlu, artık yeni bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olacağını ve vatandaşın da bunu hissedeceğini dile getirdi.