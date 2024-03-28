Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Hidayet Ağören ve diyetisyen Mehmet Miralay’ı kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, ziyarette Ağören,  diyetisyenlerin çalışma yaşamındaki sorunlarını Gardiyanoğlu’na aktardı.

Çalışma Bakanlığı tarafından sektörlere sunulan sosyal güvenlik desteği kapsamına diyetisyenlerin de dahil edilmesini isteyen Ağören,  birlik üyesi diyetisyenlerin istihdam açısından önünün açılması için  Gardiyanoğlu’ndan destek istedi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında  yerel işgücü istihdamını desteklemek ve  farklı sektörlerdeki işverenleri ekonomik yönden rahatlatmak  için İstihdam Destek Merkezi yoluyla sosyal güvenlik desteği verdiklerini kaydetti.

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Gardiyanoğlu, diyetisyenlerin de sosyal güvenlik desteği kapsamına dahil edilmesi konusunda Sosyal Sigortalar Dairesi ile istişarede bulunacağını söyledi.