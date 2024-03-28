Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Hidayet Ağören ve diyetisyen Mehmet Miralay’ı kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, ziyarette Ağören, diyetisyenlerin çalışma yaşamındaki sorunlarını Gardiyanoğlu’na aktardı.

Çalışma Bakanlığı tarafından sektörlere sunulan sosyal güvenlik desteği kapsamına diyetisyenlerin de dahil edilmesini isteyen Ağören, birlik üyesi diyetisyenlerin istihdam açısından önünün açılması için Gardiyanoğlu’ndan destek istedi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında yerel işgücü istihdamını desteklemek ve farklı sektörlerdeki işverenleri ekonomik yönden rahatlatmak için İstihdam Destek Merkezi yoluyla sosyal güvenlik desteği verdiklerini kaydetti.

Gardiyanoğlu, diyetisyenlerin de sosyal güvenlik desteği kapsamına dahil edilmesi konusunda Sosyal Sigortalar Dairesi ile istişarede bulunacağını söyledi.