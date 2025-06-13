Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı’nın Aile İşleri ve Sosyal Politikadan Sorumlu Bakanları ve Kurum Başkanları Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılarak konuşma yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KKTC olarak Türk Devletleri Teşkilatı’nda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türklerinin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaparak, Türk devletleri ile her alanda işbirliği geliştirmeye öncelik verdiklerini ifade etti.

1963 yılından beri Kıbrıs Türk halkının adada egemen eşitlik hakkının gasp edildiğini ve Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile beklediği özgürlüğe kavuştuğunu söyleyen Gardiyanoğlu, 15 Kasım 1983’te genç bir Türk devleti olarak KKTC’nin kurulduğunu kaydetti.

KKTC’nin eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle başlayacak sürecin ardından tanınması için kendilerine destek veren Azerbaycan’a teşekkür eden Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türkü’nün milli mücadelesinde karşılaştığı tüm yokluk ve zorluklara rağmen geleneksel aile yapısını korumaktan asla vazgeçmediğine işaret etti.

Kadınların karar alma mekanizmalarına, ekonomik yaşama ve toplumsal hayata etkin katılımının öneminin ele alınacağı toplantıda, üzerlerine düşenler konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydeden Gardiyanoğlu, "Kadın güçlenirse toplum güçlenir, kadın görünür olursa eşitlik güçlenir." ifadelerini kullandı.

Kadınların eğitime erişiminden başlayarak işgücüne katılımını destekleyen politikalar geliştirmeye, girişimciliğini teşvik etmeye, yerel yönetimlerden ulusal politikalara her düzeyde temsiliyetini sağlamaya kararlı olduklarını vurgulayan Gardiyanoğlu, konferans sayesinde oluşturulacak politikaların kadınlara yönelik sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve sosyal hizmet uygulamalarına yön vereceğini kaydetti.

Gardiyanoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı’nın büyük aile meclisinde, Anavatan Türkiye ile birlikte Türk devletleri ile buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek teşekkürlerini sundu.