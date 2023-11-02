Gardiyanoğlu, İnternasyonal İş İnsanları Derneği heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkeye her gelen yatırımcının istihdam ve ülke ekonomisine katkı demek olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gardiyanoğlu, İNTİSAD Kıbrıs Zirvesi kapsamında KKTC’de temaslarda bulunan Selahattin Par başkanlığındaki İnternasyonal İş İnsanları Derneği (İNTİSAD) heyetini kabul etti.

-Par

Dernek Başkanı Par konuşmasında, iş insanları olarak yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla KKTC’yi ziyaret ettiklerini belirterek, programları çerçevesinde devlet kurumları ve ekonomik örgüt temsilcileriyle bir araya geleceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Par, derneğin faaliyetleri hakkında Gardiyanoğlu’na bilgi verdi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu da, KKTC’ye yapılacak yatırımların ülke ekonomisine katkıda bulunacağına işaret ederek, Türkiye’den gelen yatırımcı ve iş insanlarının ülkeye yeni bir anlayış ve hizmet getireceğine inanç belirtti.

KKTC’deki çalışma yaşamı ve iş imkanı yaratılacak sektörlerle ile ilgili bilgiler veren Gardiyanoğlu, ülkedeki öncelikli sektörlerin eğitim, turizm ve inşaat olduğuna vurgu yaparak, KKTC’de her sektörde ciddi yatırım fırsatlarının olduğunun altını çizdi.

“Ülke ekonomisine katkı sağlayacak her işadamını ve yatırımcıyı kırmızı halıyla karşılamamız lazım” diyen Gardiyanoğlu, “Her gelen yatırımcı, istihdam ve ülke ekonomisine katkıdır” şeklinde konuştu.