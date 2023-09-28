Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 2020 yılında inşaatı tamamlanan ancak bir türlü açılamayan Engelsiz Yaşam Evi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gardiyanoğlu, "Engelsiz Yaşam Evi'ni Kıbrıs Türk halkına yakışır biçimde, en kısa sürede açmak en büyük hedefimizdir” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaretinde, bakanlık bürokratları, Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Emrah İbrahimoğulları, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner de eşlik etti.

Bakan Gardiyanoğlu basına yaptığı açıklamada, "Büyük hayal ve emeklerle başlanan, ne yazık ki 9 yıldır bitirilemeyen bir tesisin içindeyiz. Birçok aileye umut, özel gereksinimli çocuklara sıcak yuva olacak bu yerde maalesef kendini bilmez bazı kişilerin bu binaya verdiği zarar ziyanın, tesisi geri dönüşü olmayan bir noktaya getirdiğini gezerken gördük." dedi.

KTMMOB Başkanı’na, Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi’ne ve Güliz Kaner’e katkılarından dolayı teşekkür eden Gardiyanoğlu, “Burada bir takımız ve birlikte yapacak çok işimiz var. Paydaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkına yakışır biçimde bu tesisi açmak en büyük hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

Adanır

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır konuşmasında, bakanın daveti üzerine merkezin mevcut durumunu tespit amaçlı binayı incelediklerini, tesisin uzun zamandır kullanılmamasından ve mekanik elektrik sistemlerinin çalınmasından dolayı binada çeşitli hasarların ortaya çıktığını söyledi. Bakanlığın talebiyle, oda olarak binadaki hasarın tespiti için keşif yapacaklarını ve Bakanlığa sunacaklarını belirten Adanır, binanın başlangıç sürecinden beri takipte olduklarını ifade etti ve sosyal sorumluluk görevi olarak Bakanlığa gereken desteği vereceklerini kaydetti.

-İbrahimoğulları

Engelsiz Yaşam Merkezi yönetiminde de yer alan Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Emrah İbrahimoğulları da konuşmasında toplumun faydasına olan her noktada Merkez Bankası’nın destek olmaya her zaman hazır olacağını söyledi.

Kaner

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner ise, Engelsiz Yaşam Evi için Evkaf’ın, Merkez Bankası’nın, derneklerinin ve bakanlığın içinde olduğu ayrı bir yönetimin kurulduğunu belirterek, bu yönetimin önümüzdeki hafta toplantılara başlayacağını, icraatlar ile tesisin organizasyonu konusunda hızlı bir şekilde ilerleyeceklerini kaydetti.

Kaner, tüm tarafların üzerine düşeni yapıp başarması halinde, Engelsiz Yaşam Evi’nin üç ay içerisinde açılabileceğine inanç belirtti.

2014 yılında temelleri atılan ve 2020 yılında inşaatı tamamlanan, engelli bireylere 7/24 yatılı bakım hizmeti verecek ilk tesis olacak olan Engelsiz Yaşam Evi’nin dokuz yıldır faaliyete geçmesi bekleniyor.