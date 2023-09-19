Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkedeki kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınması için önümüzdeki ay “Çalışma Affı” yapılacağını açıkladı.

Gardiyanoğlu, “Bu affın diğer aflardan en büyük farkı; çalışan bir işveren üzerinden, işvereniyle birlikte bakanlığımıza gelip af için başvurabilecek. Af kapsamındaki işverenin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini bakanlık denetleycek. Tam saha tüm ada çapında 6 ilçede denetimlere başlayacağız. Bu süreç içerisinde hala daha ısrarla kayıt dışı çalışma hayatını devam ettirmek isteyen işverenlerimiz varsa yasalar çerçevesinde gereken cezaları alacak” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, Gardiyanoğlu’na görevinde başarılar diledi. Mamülcü, yatırım ikliminin kolaylaştırılmasının ve ekonominin zor şartlarını düzeltmenin yolunun çalışma hayatından geçtiğini ifade etti.

Kamunun verimsizliği ve hantallığının azaltılması, işverenler ile özel sektör çalışanları tarafından ortaya çıkarılan bilgi ve ülke katma değerinin artırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na büyük görev düştüğünü vurgulayan Mamülcü, kısa orta ve uzun vadeli projelerle, çalışma hayatında yaşanan sorunları bakanlık ile işbirliği içinde çözmeye hazır olduklarını ve birlikte hareket etmek istediklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, Türkiye’de 6 Şubat’ta gerçekleşen “asrın felaketinden” sonra ülkedeki çalışma hayatının da etkilendiğini, Türkiye’ye işgücü anlamında bir geri dönüşün yaşandığını söyledi.

İşgücü açığının kapanması için üçüncü uyruklu ülkelerden KKTC’ye işçi akını başladığını kaydeden Gardiyanoğlu, çalışma hayatında denetim ve kayıt dışılık ile ilgili ciddi atılımları olacağını kaydetti.

Ülkedeki kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınması için önümüzdeki ay bir çalışma affının yapılacağını söyleyen Gardiyanoğlu, “Bu affın diğer aflardan en büyük farkı, çalışan bir işveren üzerinden, işvereniyle birlikte bakanlığımıza gelip af için başvurabilecek. Af kapsamındaki işverenin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini bakanlık denetleyecek” dedi.

Bakanlık olarak son bir ayda çalışma izni otomasyonunu geliştirdiklerini ve ciddi bir takip sistemi kurduklarını anlatan Gardiyanoğlu, verilerin biriktiğini ve önümüzdeki aydan itibaren bu verilerin ciddi olarak denetlenecek duruma geleceğini ifade etti.

Yürürlüğe girecek olan af sona erdikten sonra tüm ekonomik örgütleri ziyaret edeceklerini kaydeden Gardiyanoğlu, “Aftan sonra ekonomik örgütlerimizi ziyaret ederek bakanlık olarak vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileyeceğiz. Çünkü tam saha tüm ada çapında 6 ilçede denetimlere başlayacağız. Bu süreç içerisinde hala daha ısrarla kayıt dışı çalışma hayatını devam ettirmek isteyen işverenlerimiz varsa yasalar çerçevesinde gereken cezaları alacak” ifadelerini kullandı.

Piyasadaki haksız rekabeti ortadan kaldırmak ve kayıt dışı çalışanları sosyal güvenlik sistemine dahil etmek için titizlikle denetimlerin üzerine gideceklerini söyleyen Gardiyanoğlu, “Kayıt dışı durumda bulunan bir çalışan bir iş kazası geçirse, sakat kalsa, canından olsa bunun vebali benim omuzlarımdadır. Çalışma hayatını kayıt altına almalıyız ki sosyal güvenlik yatırımları yapılsın” şeklinde konuştu.

“Önemli olan ceza kesmek değil. Önemli olan bu kişilerin hangi şartlarda yatırım yapamadığını ortaya çıkarmaktır” diyen Gardiyanoğlu, “İnsanların devletle olan iş ilişkisini daha da hızlandırmak gerekir. Çalışma izinleri için online başvurularla ilgili otomasyonlar geliştiriliyor. Geldiğimizde bir takım tıkanıklıklar vardı. Bu tıkanıklığı bakanlık olarak aştık. Polis soruşturma bacağında ve Sağlık Bakanlığı bacağında personel eksikliğinden dolayı bazı gecikmeler vardı. İki kurumda da personel sayısının artırılması için istişare ederek hızlı bir şekilde sorunlarımızı çözmeye çalışacağız. Yolumuz uzun. Yapacak çok işimiz var” ifadelerini kullandı.