Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, başkanlar kurulunu KKTC’de gerçekleştiren Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çalışma Bakanlığından verilen bilgiye göre, KAMU-SEN Başkanı Metin Atan’ın eşlik ettiği heyetten Çukutli konuşmasında, Türkiye’nin en büyük gıda sendikası olarak başkanlar kurulunu yeniden Kuzey Kıbrıs’ta yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, fikir alışverişinde bulunmak adına ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında asgari ücretin belirleneceği ciddi ve yoğun bir döneme girmek üzere olduklarını kaydederek, çalışma yaşamına dair bilgiler verdi.

Gardiyanoğlu: “Tüm ilçelerde siki denetimler başlayacak. Gerekli disiplin sağlanmazsa haksız rekabetin önüne geçilemez”

KKTC’de 17 değişik ülkeden çalışan olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, kayıt dışı sorununa dikkat çekti ve çalışma affının tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Gerekli disiplin sağlanmazsa haksız rekabetin önüne geçilemez. Af ile birlikte tüm ilçelerde sıkı denetimler başlayacak” dedi.

Sendikalar ile ilgili revizyon çalışması içinde olduklarını da dile getiren Gardiyanoğlu, birçok kişinin sendikalı hayata katılmasının en büyük hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.