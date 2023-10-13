Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Ankara’da Çocuk Evleri Sitesi ve Şiddet Önleme Merkezi’ni ziyaret etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu, bakımı devlet tarafından üstlenilen çocukların konakladığı konsept evlerde, çocuklar ve eğitimcileri ile sohbet etti, Çocuk Evleri Sitesi’nin çalışma ve eğitim uygulamasıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu daha sonra, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile birlikte, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyarette kadına yönelik şiddete karşı yürütülen faaliyetler, kurumsal yapı, eğitim ve koruma amaçlı süreçler hakkında bilgi verildi.