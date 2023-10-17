Gana'da şiddetli yağışlar nedeniyle Akosombo Barajı'nın taşmasının yol açtığı sel felaketi nedeniyle 8 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

Gana Deniz Kuvvetleri Eğitim Komutanlığından EA Kwafo, yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle Volta Nehri üzerindeki Akosombo Barajı'nın taşmasıyla yaşanan seller nedeniyle binlerce kişinin yerinden olduğunu belirtti.

Kwafo, sel bölgesinde yapılan kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 8 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Kurtarma çalışmaları için ilave bot, deneyimli dalgıç ve cankurtaranın görevlendirildiğini ifade eden Kwafo, kritik önemi olan altyapıyı gözetim altında tuttuklarına işaret etti.

Volta Nehri Kurumu'ndan 14 Ekim'de yapılan açıklamada, Gana'da yaklaşık bir aydır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Volta Nehri'ndeki Akosombo Barajı'nın taşmasının bölgede sellere neden olduğunu belirtilmişti.

Akosombo Barajı'nın taşması, aşağı Volta Havzası boyunca neredeyse tüm toplulukları etkiledi.