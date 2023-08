Rock müziğin dünyaca ünlü ismi Freddie Mercury'nin sahne kostümleri, "Bohemian Rhapsody"nin el yazısı taslakları ve Queen'in en iyi şarkılarını bestelemek için kullandığı piyanosu da dahil olmak üzere bin 400'den fazla kişisel eşyası, açık artırmayla satışa sunulmadan önce Sotheby's Londra'da ücretsiz olarak sergilenecek.

Mercury'nin 1991 yılında ölümü sonrası yakın arkadaşı Mary Austin'e bırakılan kişisel eşyalarından oluşan geniş bir koleksiyon, 30 yıl boyunca Batı Londra'daki malikanesinde tutulmuştu.

72 yaşındaki Austin, nisan ayında "hayatındaki bu çok özel bölümü kapatmak" ve "işlerini düzene koymak" için neredeyse tüm eşyaları satmaya karar verdiğini söylemişti.

Mercury'nin yüzlerce eşyası arasında "Don't Stop Me Now", "We Are the Champions" ve "Somebody to Love" gibi hit şarkılarının daha önce görülmemiş çalışma taslakları da yer alıyor.

Mercury'nin "Bohemian Rhapsody" şarkısının adını "Mongolian Rhapsody" koymayı denediğini ve daha sonra üzerini çizdiğini gösteren el yazısı taslağının 800 bin sterlin ila 1,2 milyon sterline alıcı bulması bekleniyor.

Müzayede uzmanlarından Gabriel Heaton, "Burada Freddie Mercury'nin 1970'ler boyunca yazdığı hemen hemen her şarkının çalışma taslağı var. Şarkıların nasıl geliştiğini, nasıl değiştiğini ve en harika şekilde nasıl sonuçlandığını gösteren kapsamlı çalışma taslakları var." şeklinde konuştu.

Ancak serginin yıldızı, Mercury'nin çok sevdiği ve 2 milyon ila 3 milyon sterline satılacak olan Yamaha marka kuyruklu piyanosu. Müzayede yetkilileri perşembe günü yaptıkları açıklamada, piyanonun birkaç kez taşınmasına rağmen hayatta kaldığını ve malikanesinin merkezinde yer aldığını söyledi.

Heaton, Mercury'nin piyanosu için "Sahip olduğu tüm nesneler arasında onun için en anlamlı olanı buydu." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Mercury'nin Pablo Picasso, Salvador Dali ve Marc Chagall'ın eserlerini içeren sanat koleksiyonunun yanı sıra eklektik antika mobilyaları ve çok sayıda kedi figürü de satışa sunuluyor.

Londra'nın merkezindeki müzayede evinin (Sotheby's Londra) 15 galerisinin tamamı Freddie Mercury'e ayrıldı.

Sotheby's Londra'dan Thomas Williams, haftalar sürecek sergi için ilk kez şirketin tüm galeri alanının halka açılacağını belirtti.

Williams, Mercury'nin yemek çubukları ve dikiş seti gibi eşyalarının tanesinin 100 sterlinden başladığı bu satışın belki de şirketin "en halka açık satışı" olduğunu söyledi.

"Freddie Mercury: Kendine Ait Bir Dünya" sergisi bugün açılacak ve 5 Eylül'e kadar devam edecek. Eserler daha sonra aynı ay içinde bir dizi müzayedede satılacak.