Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi koordinatörü Manuel Bompard, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim talebimizle Ulusal Meclis nihayet Fransa-Filistin Dostluk Grubunu kurdu. Bu önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Bompard, Fransa'nın derhal Filistin devletini resmi olarak tanıması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 Şubat'ta Paris'te Elysee Sarayı'nda düzenlenen bir basın toplantısında, "Filistin devletinin tanınması Fransa için tabu değil." ifadelerini kullanmıştı.