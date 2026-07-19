Var Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, vilayete bağlı Taradeau ve La Londe-les-Maures kentlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

La Londe-les-Maures’daki yangını söndürmek için 60’dan fazla itfaiye ekibi, 2 helikopter ve 20’den fazla araç görevlendirilirken, Taradeau’daki yangın için ise 170 itfaiye görevlisi ve 60 araç bölgeye sevk edildi.

Vilayette rüzgarın etkisi ile hızla yayılan yangınlarda şu ana kadar 6 hektarı aşkın ormanlık alan ve ekili alan yandı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise sürüyor.

Fransa’da başkent Paris'in "yeşil akciğeri" olarak bilinen Fontainebleau Ormanı'nda 12 Temmuz’da çıkan yangında ormanlık alanın yüzde 10'una denk gelen 2 bin hektarlık alan küle dönmüştü.

Fransız hükümetinden 13 Temmuz’da yapılan açıklamada, yıl başından bu yana ülke genelinde 32 bin hektar alanın kül olduğu ve bu rakamın 2025'te bütün bir sezonda kaydedilen rakamı aştığı bildirilmişti.