Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, sarı yeleklilerin dünkü gösterilerinin ardından Fransız BFMTV kanalına açıklamalarda bulundu.

Lecornu, gösteriler kapsamında 1200 kişinin gözaltına alındığını, 150 jandarma ve polisin yaralandığını aktardı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin kimin yanında olduğunu seçme zamanının geldiğine işaret eden Lecornu, "Ya cumhuriyetin ve dolayısıyla kamu düzenini sağlayan, insanları ve malları koruyan, yasaları uygulayan emniyet güçlerinin yanındasınız ya da kırıp dökenlerin yanındasınız." ifadelerini kullandı.

Lecornu, ülkede geri dönüşü olmayan bir noktaya gelindiğini kaydetti.

Polis kaynakları, Paris'teki gösteri sırasında fenalaşan bir kişinin ilk yardım merkezine götürüldüğünü açıkladı. Söz konusu gösterici, merkezin önüne getirildiği sırada hayatını kaybetti.

Paris Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre bu kişi, kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybetti.

Başbakan Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin eylemler kapsamında vatandaşları korumak için ciddi bir şiddetle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Emniyet güçlerine net talimatlar verildiğini dile getiren Lecornu, onlardan suistimalleri önlemelerinin, insanları ve malları korumalarının, suça karışanları gözaltına alıp adalet karşısına çıkarmalarının istendiğini kaydetti.

Lecornu, ortalığı kırıp dökenlerin verdikleri hasarları ödemesini öngören yasa tasarısıyla ilgili parlamento görüşmelerini sonuna kadar götürmeye kararlı olduğunu dile getirerek, kamuya ait paranın, ortalığı kırıp dökenlerin yol açtığı hasarı değil, kamu hizmetlerini finanse etmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dün ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.