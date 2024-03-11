Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Fransa'nın güneydoğu kıyılarında etkili olan Monica Fırtınası'nın Gard vilayetinde sebep olduğu sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Gard vilayetine bağlı Goudargues'de aşırı yağış sonrası sele kapılan 2 kadın ve Gagnieres'de de 62 yaşındaki bir sürücünün cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yetkililer, vilayete bağlı Dions'da aracı ile köprüyü geçmeye çalışan babayla iki çocuğunun ve Ardeche vilayetinde de 70 yaşındaki adamın halen kayıp oldukları bilgisini paylaştı.

Fransız Meteoroloji İdaresi Meteo France, Ardeche, Bouches-du-Rhone, Charente-Maritime, Gard, Gironde, Pyrenees-Atlantiques, Var ve Yonne vilayetlerinde şiddetli yağıştan dolayı sel tehlikesinin devam ettiğini ve bu nedenle alarm seviyesinin turuncu olarak belirlendiğini duyurdu.

Fırtınanın etkili olduğu bölgelerdeki vatandaşlara "evlerinden çıkmama" uyarısı yapıldı.