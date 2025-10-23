Fransa'nın Langres kentinde bulunan Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesinden yaklaşık 2 bin adet 18. ve 19. yüzyıla ait madeni para çalındı.

Olay, Louvre Müzesi’ndeki 88 milyon euroluk mücevher soygunundan sadece birkaç gün sonra meydana geldi.

TRT Haber’in aktardığına göre, Fransa’nın kamu yayın kuruluşu Franceinfo, pazartesi sabahı müze çalışanlarının binanın ön kapısının kırıldığını ve bir vitrinin parçalandığını fark ettiğini belirtti.

Çalınan koleksiyonun, “hazine koleksiyonu”na ait olduğu belirtildi. Çalınan 1 bin 633 gümüş ve 319 altın madeni paranın toplam değerinin yaklaşık 90 bin euro olduğu tahmin ediliyor.

Langres Belediyesi, soygunun “planlı ve hedefe yönelik” bir saldırı olduğunu açıkladı.

Olay sonrası müze geçici olarak kapatılırken, güvenlik sistemlerinin yenilenmesi süresince gece denetimleri için özel bir güvenlik firması görevlendirildi.

Son haftalarda Fransa’da yaşanan büyük müze hırsızlığı, kültürel mirasın korunmasına ilişkin güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı.

16 Ekim’de, Paris’teki Doğa Tarihi Ulusal Müzesinden 1,5 milyon euro değerinde altın külçeler çalındı.

19 Ekim’de ise Louvre’daki Napolyon dönemine ait sekiz mücevher, gündüz vakti gerçekleştirilen bir baskınla çalındı.